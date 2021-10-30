"Холостячка-2": з ким із чоловіків попрощалася Злата Огнєвіч

Проєкт залишив один учасник.
Відбувся сьомий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". Головна героїня Злата Огнєвіч під час церемонії троянд відправила додому стоматолога Романа Васильєва.
Боротися за серце Огнєвіч продовжить 5 учасників.
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