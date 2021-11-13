"Холостячка-2": з ким із чоловіків попрощалася Злата Огнєвіч

Головна героїня проєкту здивувала своїм рішенням.

Відбувся дев'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". Головна героїня Злата Огнєвіч вирішила залишити у проєкті всіх чоловіків.

Злата Огнєвіч з чоловіками на церемонії троянд

Спочатку артистка дала бутоньєрки трьом чоловікам - Максиму Тарапаті, Андрію Задворному та Андрію Хветкевичу.

Потім Злата покликала Дмитра Шевченка. Всі подумали, що співачка зараз відправить його додому, але вона покликала його на розмову, щоб обговорити непорозуміння, яке відбулося у них під час побачення у Львові. Злата і Дмитро все вияснили і вона вручила йому бтоньєрку.

"Я не можу через цей випадок перекреслити одним махом усе, що було між нами. Я хочу, щоб ти мені завжди говорив те, що тебе турбує. Хочу далі тебе пізнавати. І наступного тижня я хочу познайомитися з твоєю сім'єю", - сказала Огнєвіч чоловіку.

А поза кадром Огнєвіч сказала: "Я не можу його так просто відпустити. Тому що я відчуваю, як зароджуються великі щирі почуття, і мені дуже складно Дімі сказати "Прощавай"".

Коли Шевченко вийшов із трояндою, чоловіки дуже здивувалися.

"Діма отримав троянду, шкода звичайно. Значить боротьба продовжується", - сказав Задворний.

У наступному випуску чоловіки познайомлять Злату зі своїми близькими.

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