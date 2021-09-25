"Холостячка-2": з ким з чоловіків попрощалася Злата Огнєвіч

Одразу два учасники залишили проєкт.
Відбувся другий випуск романтичного шоу "Холостячка-2". Із 16 чоловіків у проєкті залишилося 14.
Спочатку шоу залишив за власним бажанням дитячий тренер з плавання Ігор. Він зізнався, що прийшов на шоу познайомитися зі Златою, і запропонував їй зустрітися після проєкту, на що Огнєвіч відповіла відмовою. Адже чоловік зайняв чиєсь місце на шоу і вирішив піти з нього тиждень від початку.
А під час церемонії троянд Злата відправила додому власника IT-компанії Євген.
Боротися за серце головної героїні продовжить 14 учасників:
Нагадаємо, на церемонії троянд Злата з'явилася у стильному образі. Вона поєднала чорні велосипедки з чорним подовженим жакетом, прикрашеним великими червоними трояндами з блискучими стразами. Талію співачка підкреслила чорним поясом.
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