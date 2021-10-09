"Холостячка-2": з ким з чоловіків попрощалася Злата Огнєвіч

"Холостячка-2": з ким з чоловіків попрощалася Злата Огнєвіч

Шоу залишило одразу два учасники.

Відбувся четвертий випуск романтичного шоу "Холостячка-2".

Під час побачення головна героїня проєкту - Злата Огнєвіч, попрощалася з власником IT-компанії Богданом.

Богдан / Instagram Холостяк СТБ

А під час церемонії троянд співачка відправила додому тенісиста з Болгарії - Васко.

Васко / Instagram Холостяк СТБ

У проєкті залишилося 10 чоловіків, які продовжують боротися за Огнєвіч.

Instagram Холостяк СТБ

Нагадаємо, під час 4-го випуску Злата Огнєвіч пристрастно та розкуто станцювала на сцені перед чоловіками. Одягнена вона була у сексуальний напівпрозорий комбінезон з торочкою, який ідеально підкреслив її звабливу фігуру.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

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