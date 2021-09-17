"Холостячка-2": Злата Огнєвіч одягла на прем'єру шоу мінісукню з сексуальним декольте

Співачка підкреслила красиву фігуру та стрункі ноги бежевою екстравагантною сукнею.
Просто зараз триває прем'єра другого сезону романтичного шоу "Холостячка" на СТБ. Його головною героїнею є українська співачка Злата Огнєвіч.
У першому випуску проєкту Злата знайомиться із чоловіками, з яких на церемонії троянд обере 20 і саме вони будуть боротися за серце красуні.
Для першого випуску Огнєвіч обрала ефектний образ. На ній - світла мінісукня із золотистою вишивкою, сексуальним декольте та хвилястим подолом. Та талії - срібний ремінець.
Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру зірки та її красиві ноги.
Образ Злата доповнила білим довгим кейпом та босоніжками на шпильках в тон.
Волосся їй уклали в акуратні локони і зробили макіяж з акцентом на очах.
Нагадаємо, раніше Злата опублікувала світлину з головною героїнею 1-го сезону "Холостячки" - Ксенією Мішиною. Зіркові красуні взяли участь у зніманні першого випуску токшоу "Як вийти заміж". Там вони постали в ефектних мінісукнях.
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