"Холостячка-2": Злата Огнєвіч продемонструвала ефектний образ у сукні з пікантним декольте і розрізом

Артистка показала фото свого аутфіту з церемонії троянд.

Минулої п'ятниці відбувся третій випуск романтичного шоу "Холостячка". Його головна героїня — Злата Огнєвіч , опублікувала в Instagram знімки свого образу з церемонії троянд.

Співачка постала у червоній сукні міді з оксамитовим верхом і пікантним декольте, розшитим камінням. Бретельки вбрання також були прикрашені камінням, а талію прикрашав пояс з брошкою з камінням.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Атласна спідниця мала розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Свій образ Злата доповнила мерехтливими босоніжками на шпильці.

Зачіска з локонами, ніжний макіяж і елегантна сережка у вусі у вигляді серця з торочкою з каменів завершили її лук.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

У підписі Огнєвіч прокоментувала минулу церемонію троянд.

"Ще ближче дізнаюся учасників, ще сильніше б'ється серце, коли бачу тих, хто мені дуже подобається.... Ми на самому початку нашої історії кохання і я не хочу квапити події. Буду прислухатися до голосу серця, воно завжди знає — хто і коли", — написала співачка.

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