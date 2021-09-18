"Холостячка-2": Злата Огнєвіч прокоментувала прем'єру романтичного реалітішоу

Співачка показала фото зі старту знімань проєкту.

Відбулася прем'єра другого сезону романтичного шоу "Холостячка", головною героїнею якого є Злата Огнєвіч. Співачка опублікувала в Instagram світлини, зроблені на старті знімань проєкту.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

У підписі артистка поділилася своїми враженнями.

"Я дуже щаслива і вдячна за прекрасний шанс знайти кохання! Ми розпочинаємо найгарячіший і романтичний проєкт країни "Холостячка-2 ". Буду дивитися разом з Вами і серденько моє, ох, як б'ється від хвилювання і передчуття цих нестримних емоцій!!!" — написала Злата.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

У першому випуску Огнєвіч продемонструвала ефектний образ.На ній була світла мінісукня із золотистою вишивкою, сексуальним декольте і хвилястим подолом. На талії був срібний ремінець.

Злата Огнєвіч/Скрін відео

Образ Злата доповнила білим довгим кейпом і босоніжками на шпильках в тон. Зачіска з локонами і гарний макіяж гармонійно доповнили аутфіт зірки.

Злата Огнєвіч/Скрін відео

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