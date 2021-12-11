"Холостячка-2": Злата Огнєвіч та Андрій Задворний розповіли про долю своїх стосунків після проєкту

"Холостячка-2": Злата Огнєвіч та Андрій Задворний розповіли про долю своїх стосунків після проєкту

Співачка зі своїм обранцем зізналися, чи разом вони після завершення реалітішоу.

У постшоу "Життя після проєкту" стало відомо про долю стосунків головної героїні проєкту "Холостячка" Злати Огнєвіч та її обранця Андрія Задворного.

Вони розповіли, що одразу після фіналу, коли вимкнули камери, вони чудово провели цілий день разом у Тунісі: гуляли, купалися, фотографувалися з верблюдами.

Після повернення до Києва Андрій приходив до Злати. Вони зустрічалися. Намагалися гуляти у місцях, де їх не впізнають. Пара виїжджала гуляти за місто. Вони максимально маскувались. Їм навіть вдалося сходити разом у кіно та залишитися невпізнанними.

Злата тішила Андрія смачними та здоровими сніданками. А Задворний завжди дарував їй квіти.

"Ми були такі щасливі, що ми забували робити фотографії, відео", — сказала Огнєвіч.

Ведучий шоу Григорій Решетник запитав: "Чому були?" На що Задворний відповів, що вони не разом. Андрій покинув Злату через півтора місяці після завершення проєкту.

Злата Огнєвіч/Скрін відео

"Це було моє рішення. Ми були щасливі. Я був щасливий короткий проміжок часу — трохи більше місяця. Потім в якийсь момент я відчув, що, коли я йду, у мене немає тяги повернутися, немає бажання перетелефонувати. Коли Злата писала слова кохання, я в якийсь момент зрозумів, що моя відповідь — це буде щось нещире. Я б хотів це пояснити, але у мене немає пояснень. Це рішення виходило з моїх емоцій. Я перестав відчувати те, що я відчував раніше", – розповів Задворний.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний/Скрін відео

Він зізнався, що раніше він був закоханий у Злату. На питання, чому закоханість минула, він не зміг відповісти.

"Коли я почав ловити себе на цьому відчутті, я почувався дуже дивно. Тому що насправді все, що відбувалося між нами, особливо одразу після фіналу, коли ми повернулися до Києва, робило мене щасливим, я почувався наповненим, я відкладав усі справи і біг до Злати, мені хотілося проводити багато часу разом. Ми могли просто годинами валятися у ліжку, обговорювати все, що завгодно. А потім це в якийсь момент просто зникло", — зізнався він.

Претензій у Андрія до Злати не було. Від співачки він одержав дуже багато турботи.

Коли Андрій це говорив у студії під час постшоу, на очах у Огнєвіч з'явилися сльози.

Злата Огнєвіч/Скрін відео

Зараз Задворний займається з психотерапевтом. Але він так і не знайшов відповіді на питання, чому так сталося з його почуттями.

"Я взяв тиждень, щоб поїхати поваритися у себе в голові, подумати, що може статися. Ми були на зв'язку, я нічого Златі не говорив про свої відчуття", — сказав переможець проєкту.

Злата Огнєвіч/Скрін відео

За цей тиждень його почуття не змінилися.

"У мене були почуття, а тепер їх немає. Я не розумію чому. Почуття спустошення", — підсумував Андрій.

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