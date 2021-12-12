"Холостячка" Злата Огнєвіч і Максим Тарапата: що відбувається між ними після проєкту

"Холостячка" Злата Огнєвіч і Максим Тарапата: що відбувається між ними після проєкту

Злата та Максим відверто зізналися, які між ними зараз стосунки.

У постшоу "Життя після проєкту" головна героїня реалітішоу Злата Огнєвіч розповіла, що після розставання з Андрієм Задворним вона відновила спілкування з Максимом Тарапатою, який для багатьох був фаворитом.

Чоловік підтримує її у складний період життя – вона болісно переживає розрив із Задворним.

Максим із співачкою бачилися вже кілька разів. Вони гуляли (до речі, в Мережу потрапили відео, як їх бачили разом у Києві), переписувалися, зідзвонювалися та багато говорили. Тарапата навіть знаки уваги робив Златі – надсилав їй квіти.

Максим Тарапата, Злата Огнєвіч та Григорій Решетник/Instagram Григорія Решетника

Макс та Злата стверджують, що між ними лише дружба. Хоча Тарапата зізнався, що в нього лишилися почуття до артистки.

"Коли я дізнався, що Злата та Андрій розійшлися, я зрозумів, що в мені щось залишилося. Але стосунки треба вибудовувати спільно. І це була просто людська підтримка…

У мене є почуття. І я дуже радий, що в нас зараз такі стосунки, коли треба одне одного підтримувати, довіряти одне одному. І на даному етапі — це найкраще, що ми можемо дати одне одному, і це найважливіше та найцінніше, що є зараз", — сказав Тарапата у студії постшоу.

Ведучий шоу Григорій Решетник спитав у них про плани. Тарапата відповів, що у планах підтримувати одне одного, а далі життя покаже.

Максим Тарапата, Злата Огнєвіч та Григорій Решетник / Instagram Холостяк СТБ

"Максиме, я ціную те, що в момент мого найглибшого, найгіршого падіння ти підставив плече, і ти витягував мене з цієї емоції, з цієї ситуації. І ти надав мені величезну підтримку. Я теж завжди прийду тобі на допомогу", — сказала Огнєвіч.

Злата впевнена, що доля її веде до чогось світлого.

"Я вірю в те, що ці двері зачинилися переді мною, але тільки для того, щоб переді мною відчинилися наступні двері. Навіть після всього цього болю я вірю тільки в краще. Є справжнє, є щире кохання", — зазначила артистка.

А Тарапата додав, що люди не приходять просто так у життя одне одного.

"І справжнє кохання не йде, воно трансформується. І зараз воно трансформується в дружбу, яку ми, сподіваюся, пронесемо. А далі, як життя покаже", — підсумував Макс.

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