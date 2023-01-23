"Холостяк-12" Алекс Топольський зізнався, чи вільне його серце

Бізнесмен розповів, чи у стосунках він зараз.

В ефірі постшоу "Життя після проєкту" стало відомо, що головний герой реалітішоу "Холостяк-12" – бізнесмен Алекс Топольський – і переможниця проєкту – фотомодель Катерина Лозовицька – розійшлися. Їхня історія кохання після проєкту тривала недовго.

Тож, під час постшоу його ведучий Григорій Решетник запитав у Алекса, чи вільне наразі його серце. Топольський відповів, що так, зараз у нього нікого немає.

"Вільне", - сказав із усмішкою бізнесмен.

Нагадаємо, фіналістка "Холостяка-12" Олександра Мудра у постшоу зізналася, що після проєкту Топольський намагався відновити з нею спілкування.

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