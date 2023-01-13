"Холостяк-12": кого обере у фіналі Алекс Топольський

Голосуємо за учасницю, яка, на вашу думку, переможе у проєкті.
Вже сьогодні, 13 січня, відбудеться фінал романтичного реалітішоу "Холостяк-12". Його головний герой – Алекс Топольський – зробить свій вибір. Шанувальники проєкту у неймовірному передчутті.
У фіналі за серце холостяка боротиметься двоє красунь – Катерина Лозовицька і Олександра Мудра.
Дівчата – абсолютно різні, але вони обидві подобаються Алексу. І вже сьогодні ввечері ми дізнаємося, хто ж із учасниць більше "зачепив" чоловіка і полонив його серце.
Нагадаємо, учасниця "Холостяка-12" Марина Голд показала в Instagram, який вона мала вигляд до схуднення та після. Дівчина також розповіла, що їй допомогло схуднити.
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