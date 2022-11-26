"Холостяк-12": проєкт залишило дві учасниці

Головний герой реалітішоу попрощався з двома дівчатами.
Відбувся п'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12". Під час нього головний герой Алекс Топольський продовжив краще дізнаватися дівчат.
На груповому побаченні Алекс вирішив попрощатися з однією із учасниць. Він відправив додому директорку банкетної служби – 27-річну Юлю.
Чоловік аргументував свій вибір тим, що у Юлії не додалося впевненості в собі, тож він не бачить з нею спільного майбутнього.
А під час церемонії троянд шоу залишила 28-річна візажистка Роксолана.
Топольський сказав їй, що прийшов на проєкт за справжніми емоціями і стосунками, а Роксі, на його думку, незацікавлена у ньому.
У проєкті боротися за серце головного героя залишилося 8 учасниць.
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