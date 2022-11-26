"Холостяк-12": проєкт залишило дві учасниці

Відбувся п'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12". Під час нього головний герой Алекс Топольський продовжив краще дізнаватися дівчат.

На груповому побаченні Алекс вирішив попрощатися з однією із учасниць. Він відправив додому директорку банкетної служби – 27-річну Юлю.

Чоловік аргументував свій вибір тим, що у Юлії не додалося впевненості в собі, тож він не бачить з нею спільного майбутнього.

А під час церемонії троянд шоу залишила 28-річна візажистка Роксолана.

Топольський сказав їй, що прийшов на проєкт за справжніми емоціями і стосунками, а Роксі, на його думку, незацікавлена у ньому.

У проєкті боротися за серце головного героя залишилося 8 учасниць.

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