"Холостяк-12": стало відоме ім'я переможниці шоу

Щойно в ефірі показали фінал 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк". Головний герой проєкту – бізнесмен Алекс Топольський – обрав дівчину, яка полонила його серце. Нею стала фотомодель Катерина Лозовицька.

Катерина Лозовицька/Instagram

Катерина Лозовицька/Instagram

Топольський зізнався їй у коханні і запитав, чи прийме вона від нього каблучку.

"Катю, коли я почув яким ти бачиш наше майбутнє, побачив твої щирі сумніви і водночас віру в нас, я відчув твоє справжнє бажання наших з тобою стосунків. У моєму серці зазвучало твоє ім’я. Пам’ятаєш, я казав, що вже навіть і забув, і не знаю, що таке закоханість? Тепер я знаю, що це. Це те, що я відчуваю до тебе. Я вірю в те, що це почуття взаємне і воно зробить наше майбутнє щасливим. Катю, я хочу бути з тобою. Ти приймеш цю обручку?" – запитав Алекс у дівчини.

"Так! Я теж хочу бути з тобою", - відповіла з усмішкою Катерина.

Чоловік одягнув на палець дівчини каблучку з діамантом і вони злилися у ніжному поцілунку.

"Який я радий!" - сказав Алекс.

"Я теж! Я така щаслива. Тепер ти тільки мій!", - сказала Лозовицька Топольському.

Нагадаємо, ексучасниця "Холостяка-12" Марина Голд показала фоловерам в Instagram, який вона мала вигляд до схуднення та після. Дівчина також розповіла, що їй допомогло скинути зайву вагу.

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