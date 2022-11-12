"Холостяк-12": стало відомо, хто з учасниць залишив проєкт

Алекс Топольський попрощався з однією дівчиною.
Відбувся третій випуск романтичного реаліті шоу "Холостяк-12". Шоу залишила одна учасниця.
Головний герой проєкту – бізнесмен Алекс Топольський – попрощався з гравчинею збірної України з волейболу - 24-річною Людмилою.
У проєкті залишилося боротися за серце холостяка 8 учасниць.
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