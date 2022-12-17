"Холостяк-12": стало відомо, хто залишив проєкт

Холостяк порощався ще з одною учасницею.
В ефірі каналу СТБ показали восьмий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни.
Учасниці з головним героєм Алексом Топольським провели тиждень у засніжених Карпатах.
Поспілкувавшись із дівчатами і сходивши з ними на побачення, холостяк вирішив, з ким він хоче попрощатися.
Тож проєкт залишила 23-річна фінансова аналітикиня Аліна Єршова.
Боротися за серце головного героя у проєкті залишилося 6 учасниць.
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