"Холостяк-12": стало відомо, хто залишив проєкт

Холостяк порощався ще з одною учасницею.

В ефірі каналу СТБ показали восьмий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни.

Учасниці з головним героєм Алексом Топольським провели тиждень у засніжених Карпатах.

Поспілкувавшись із дівчатами і сходивши з ними на побачення, холостяк вирішив, з ким він хоче попрощатися.

Тож проєкт залишила 23-річна фінансова аналітикиня Аліна Єршова.

Боротися за серце головного героя у проєкті залишилося 6 учасниць.

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