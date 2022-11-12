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"Холостяк-12": учасниця проєкту у сукні з розрізом похизувалася стрункими ногами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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796
Час на прочитання
1 хв
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"Холостяк-12": учасниця проєкту у сукні з розрізом похизувалася стрункими ногами

Саша з "Холостяка"/Instagram

Олександра підкреслила фігуру та ноги елегантним вбранням.

В ефір вийшов третій випуск романтичного реаліті шоу "Холостяк-12". На церемонії троянд учасниці проєкту з'явилися у красивих елегантних образах.

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Однією із найефектніших була безробітня Саша з Харкова. Дівчина постала у чорній обтислій сукні з високим розрізом, оздобленим камінням, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Саша з
Саша з "Холостяка"/Instagram

Вбрання Саша доповнила замшевими босоніжками зі стразами на ремінцях і шпильках.

Дівчині зробили високий пучок і макіяж із чорними стрілками і шоколадною помадою. У вухах у неї були елегантні сережки-кільця з камінням, а на руці – браслет.

Саша з
Саша з "Холостяка"/Instagram

Нагадаємо, а інша учасниця шоу - круп’є Єлизавета - прийшла на церемонію в одній лише білизні і прозорій довгій накидці, чим викликала фурор.

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Дата публікації
Перегляди
796
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