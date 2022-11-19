"Холостяк-12": як відбувся перший пристрасний поцілунок на проєкті (фото)

В ефірі показали четвертий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12". Він був цікавим тим, що під час нього відбувся перший поцілунок на проєкті.

А стався він під час індивідуального побачення головного героя Алекса Топольського з 29-річною власницею ІТ-компанії – Сашею - у караоке.

Спочатку вони співали сидячи. Алекс і Саша ніяковіли і водночас їм було весело, адже голоси у них звучали досить кумедно. А потім вони почали співати, танцюючи.

Алекс і Саша почали дивитися одне одному в очі, градус атмосфери підвищувався, між ними виникла іскра і вони злилися у пристрасному поцілунку.

На своїй сторінці в Instagram Топольський опублікував відео з їхнього побачення. Відео можна подивтися тут. У дописі він прокоментував цей поцілунок, який був для нього дуже хвилюючим.

Алекс зізнався, що Саша йому сподобалася своєю жіночністю та ніжністю.

"Перший поцілунок на шоу. Як це було?

Впевнений, що для багатьох глядачів перший поцілунок був довгоочікуваним моментом. Не приховуватиму - для мене теж.

Атмосфера, однозначно, підходила. Ми відкрилися одне одному, не посоромилися бути вразливими – це створило близькість. Співати я ніколи особливо не любив.

До всього іншого, мені подобалась жіночність та ніжність Саші. Завдяки щирості розмови ми обоє відчули імпульс і піддалися йому.

Взагалі для мене очікування першого поцілунку - хвилюючий момент будь-якої романтичної пригоди. Мені здається, що поцілунок - це найпростіший і найшвидший спосіб "прочитати" всю інформацію про партнера.

Є люди, які чи соромляться демонструвати свої почуття на публіку, чи вважають це чимось непристойним. Я переконаний, що показувати свої почуття до іншої людини – це чудово. Живемо лише один раз, немає сенсу не робити те, що відчуваєш і чого справді хочеться. Жити треба так, щоб не було жалю про незроблене в майбутньому.

Поцілунок на першому побаченні для мене не те, що нормально, а величезна частина першого побачення. Якщо виникає контакт між людьми - то навіщо тримати це в собі, якщо можна проявити свої почуття за допомогою поцілунку", - написав Топольський.

Алекс також порадив всім хлопцям не чекати і цілувати дівчину тоді, коли закортіло.

"Виник конект з дівчиною, йди "ва банк" та ініціюй поцілунок, а раптом не відповіла взаємністю – нічого страшного. Зате ви показали, що ви відчуваєте, і що ви не просто друг, не напарник, а ви бачите себе як потенційного партнера у стосунках.

Цілуйтеся частіше - це піднімає настрій, зміцнює відносини та імунітет", - додав Алекс.

Нагадаємо, у четвертому випуску Топольський попрощався з двома учасницями.

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