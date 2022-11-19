"Холостяк-12": з ким із дівчат попрощався головний герой шоу Алекс Топольський

Відбувся четвертий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12". Головний герой проєкту - Алекс Топольський - вирішив попрощатися з двома дівчатами.

Першою він відправив додому 24-річну організаторку дитячих свят, яка живе в Нью-Йорку, Олю. Про це чоловік сказав Олі під час особистого спілкування (під час групового побачення).

А на церемонії троянд Топольський попрощався з 20-річною медсестрою Аміною.

У проєкті боротися за серце Алекса залишилося десять учасниць.

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