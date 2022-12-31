Їх залишилося 4: з ким із дівчат попрощався головний герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський

Відбувся десятий випуск 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", який відзняли ще до початку повномасштабної війни.

Головний герой проєкту - Алекс Топольський – попрощався ще з одною учасницею. Тож проєкт залишила 22-річна вишивальниця Юлія, яка називає себе "Медузою".

Боротися за серце головного героя у проєкті залишилося 4 учасниці: косметологиня Марина, безробітня Олександра Мудра, фотомодель Катерина Лозовицька і директорка IT-кампанії Олександра Погорєлова.

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