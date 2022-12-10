"Холостяк-12": з ким із учасниць попрощався головний герой шоу Алекс Топольський

В ефірі каналу СТБ показали сьомий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни.

Тиждень був дуже насичений. Перш, ніж прийняти рішення, хто залишить проєкт, Алекс вирішив поговорити з учасницями, до яких у нього було найбільше запитань після того, як він почув аудіоговідгуки кожної дівчини одна про одну.

Також перед церемонією троянд чоловік послухав відеозвернення всіх учасниць. І одна з дівчат його шокувала.

У своєму відеозверненні 27-річна круп'є Ліза попросила Топольського її відпустити, адже після їхнього побачення вона зрозуміла, що чоловік її не розуміє і у них різні погляди на життя. Алекс був здивований, що Ліза так легко і швидко від усього відмовляється, і він зробив висновок, що у неї немає до нього почуттів. Тож він відпустив Лізу додому.

Під час церемонії троянд Топольський вручив червоні троянди сімом дівчатам, які продовжують боротися за його серце.

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