"Холостяк-12": з ким із учасниць попрощався головний герой шоу Алекс Топольський

Холостяк відправив додому ще одну дівчину.
Відбувся д'евятий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни. Головний герой проєкту - Алекс Топольський - вирішив попрощатися ще з одною учасницею, хоча з кожним тижнем робити це йому все важче.
Він відправив додому 37-річну акторку Вікторію Варлей.
Топольський сказав їй, що кожне їхнє побачення закінчується з'ясуванням стосунків, а не романтикою. Тому він вирішив її відпустити.
"Шкода, але це не мій чоловік", - зізналася Віка в автомобілі, коли залишила проєкт.
Боротися за серце головного героя у проєкті залишилося 5 учасниць.
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