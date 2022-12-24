"Холостяк-12": з ким із учасниць попрощався головний герой шоу Алекс Топольський

Відбувся д'евятий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни. Головний герой проєкту - Алекс Топольський - вирішив попрощатися ще з одною учасницею, хоча з кожним тижнем робити це йому все важче.

Він відправив додому 37-річну акторку Вікторію Варлей.

Топольський сказав їй, що кожне їхнє побачення закінчується з'ясуванням стосунків, а не романтикою. Тому він вирішив її відпустити.

"Шкода, але це не мій чоловік", - зізналася Віка в автомобілі, коли залишила проєкт.

Вікторія Варлей/Instagram

Боротися за серце головного героя у проєкті залишилося 5 учасниць.

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