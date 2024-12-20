"Холостяк-13": хто з учасниць залишить шоу за крок до фіналу

Сьогодні Олександр Терен вирішить, хто із дівчат опиниться у фіналі проєкту.
Сьогодні, 20 грудня, в ефірі каналу СТБ покажуть восьмий випуск романтичног о реалітішоу "Холостяк-13". У ньому ми побачимо знайомство головного героя проєкту Олександра "Терена" Будька з батьками дівчат.
А вже під час церемонії троянд ми дізнаємося, з ким із учасниць за крок до фіналу попрощається Олександр.
Тож поки що ми пропонуємо вам взяти участь в опитуванні. Проголосуйте за дівчину, яка, на вашу думку, сьогодні залишить шоу: Юстина, Анастасія чи Інна?
Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.
У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".
У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.
Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.
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