"Холостяк-13": хто з учасниць залишить сьогодні шоу

Голосуємо, кому з дівчат Олександр Терен не дасть троянду на церемонії.

Сьогодні 29 вересня, в ефірі каналу СТБ показують п'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-13".

Під час церемонії троянд головний герой проєкту Олександр "Терен" Будько попрощається ще з однією учасницею проєкту. Хто це буде, ми дізнаємось пізніше. А поки що пропонуємо вам взяти участь в опитуванні. Проголосуйте за дівчину, яка, на вашу думку, сьогодні залишить проєкт.

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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