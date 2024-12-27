"Холостяк-13": кого з дівчат обере сьогодні у фіналі Олександр Терен

Вже сьогодні ми дізнаємось, хто переможе у проєкті.

Сьогодні, 27 грудня, в ефірі каналу СТБ відбудеться фінал романтичного реалітішоу "Холостяк-13". І ми дізнаємось, хто ж із фіналісток проєкту – Інна чи Анастасія – підкорила серце головного героя Олександра "Терена" Будька.

А поки що пропонуємо вам взяти участь в опитуванні. Проголосуйте за дівчину, яка, на вашу думку, переможе у шоу.

Інна та Анастасія

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" з позивним "Терен".

Олександр Терен

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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