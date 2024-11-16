"Холостяк-13": кого з учасниць головний герой Олександр Терен відправив додому

В ефірі каналу СТБ показали третій випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-13".

Під час церемонії троянд головний герой проєкту Олександр "Терен" Будько попрощався з 24-річною військовою журналісткою Світланою.

Світлана

"Я знаю по собі, що змінити себе я тільки можу я сам. Я відчуваю, що твоє минуле все ще лишилося з тобою. Його важливо пам'ятати. Почни літати, але без мене. Ти це зробиш, я впевнений у тобі. На жаль у мене немає троянди для тебе", – сказав Олександр.

"Він дуже крутий, ідейний, цікавий і викликав у мене повагу, що було для мене основоположним під час вибору якостей у чоловікові. Просто ми зустрілися у момент мого життя, перехід однієї моєї епохи в іншу. Це життя, але це не моє минуле, це його серце. Я зрозуміла, що мені треба робити все від себе залежне, щоб сподобатися чоловіку. Але якось проявлятися, реалізуватися, творити, кохати мені би хотілось", – прокоментувала Світлана свій вихід із "Холостяка".

Це не єдина дівчина, яка залишила проєкт. Терен відправив додому ще одну учасницю – 27-річну психологиню з модельним досвідом Ілону, з якою мав цього випуску побачення.

Ілона

"Мені потрібен був час, щоб трішки подумати після нашого побачення в Одесі. Ми багато сміялися, багато говорили, мені було з тобою легко, але за цим всім, на жаль, я не відчув глибини. Дозволь я тебе проведу, будь ласка", – сказав Терен дівчині.

"У мене є симпатія до цього чоловіка, але я не побачила бажання, яке має бути між чоловіком і жінкою. І я зрозуміла, що воно не з'явилося. Це означає, що у нього не виникло до мене симпатії і це нормально. Я не хочу нікого змушувати, навпаки – це класно, коли людина одразу дає тобі знати, що ви не підходите одне одному і не витрачаєте час на одне одного", – прокоментувала Ілона свій вихід із шоу.

"Ілона дуже красива дівчина, і помітно, що у неї вибудовуються стосунки з усіма хороші, але, на жаль я не відчув нічого більшого між нами і в подальшому не було б ніякого розвитку", – додав холостяк у коментарі.

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