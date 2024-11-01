"Холостяк-13": першою на знайомство з головним героєм прийшла хірургиня у сукні з розрізом до стегна

Сьогодні, 1 листопада, на каналі СТБ стартував 13-ий сезон довгоочікуваного романтичного реалітішоу "Холостяк".

Головним героєм проєкту став військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games – 28-річний Олександр "Терен" Будько.

Першою на знайомство з холостяком прийшла 26-річна хірургиня Поліна.

Дівчина з'явилася в ефектному образі. На ній була довга біла сукня, яка складалася з прозорого корсетного топу з великою 3D-квіткою спереду і спідниці максі з розрізом до стегна. Взута вона була у босоніжки на шпильках.

Аутфіт вона доповнила гладким низьким пучком, вечірнім макіяжем і довгими сережками з камінням.

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