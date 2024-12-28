"Холостяк-13": стало відоме ім'я переможниці шоу

В ефірі каналу СТБ показали фінал 13-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк". Головний герой проєкту – ветеран російсько-української війни Олександр Будько "Терен" – обрав дівчину, яка полонила його серце. Нею стала 28-річна бізнесвумен, волонтерка і перекладачка німецької мови – Інна Бєлєнь.

Інна Бєлєнь

Фінальна церемонія відбулася на мальовничій території історико-культурного комплексу "Замок Радомисль". Олександр зізнався Інні у почуттях.

"Так що: правий чи лівий берег? Я хочу бути з тобою, незважаючи на якому ти будеш березі. Я закохуюсь", – сказав Терен Інні й запитав, чи прийме вона від нього каблучку, на що дівчина відповіла "так". Олександ одягнув їй каблучку і вони поцілувалися.

Олександр та Інна

Олександр та Інна/Instagram Григорія Решетника

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" з позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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