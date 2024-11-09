"Холостяк-13": з ким із дівчат попрощався головний герой проєкту Олександр Терен

Проєкт залишило двоє дівчат.
В ефірі каналу СТБ показали другий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-13".
У головного героя проєкту Олександра "Терена" Будька було групове побачення з двома учасницями – Лізою та Аліною. Поспілкувавшись із дівчатами, він вирішив попрощатися однією з них. Олександр відправив додому сомельє з Києва Аліну.
Під час церемонії троянд холостяк неочікувано для всіх не дав троянду хендмейд майстрині з Одеси Тетяні, яка у першому випуску отримала від нього троянду першого враження. Він попрощався з дівчиною, адже вважає, що між ними немає нічого спільного.
"Я не вважаю, що я зараз мала піти. Рано. Я спілкувалась із дівчатами, половині робити там нічого. Мені просто цікаво, що далі. Мені здалося, що іскра була. Ну так склалося. Значить мене чекає щось інше", – сказала Тетяна після того, як Олександр провів її до автівки.
Боротися за серце Олександра Терена залишилось 11 учасниць:
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