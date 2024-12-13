"Холостяк-13": з ким із дівчат попрощається сьогодні Олександр Терен

Пропонуємо проголосувати, хто, на вашу думку, залишить проєкт цього разу.

Сьогодні, 13 грудня, в ефірі каналу СТБ покажуть сьомий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-13". Він буде присвячений інтересам і захопленням героїв проєкту.

А під час церемонії троянд головний герой шоу Олександр "Терен" Будько, обдумавши і зробивши вибір, попрощається ще з однією з дівчат. Хто це буде, ми дізнаємось згодом.

А поки що пропонуємо вам взяти участь в опитуванні. Проголосуйте за учасницю, для якої, на вашу думку, сьогодні проєкт завершиться.

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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