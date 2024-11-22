"Холостяк-13": з ким із учасниць попрощався головний герой реалітішоу Олександр Терен

В ефірі каналу СТБ показали четвертий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-13".

Під час церемонії троянд, яка відбулася у Карпатах, головний герой проєкту Олександр "Терен" Будько попрощався з 21-річною діджейкою Лізою.

Олександр сказав, що Ліза імпонує йому, як людина, але на проєкті він шукає собі дружину, а вона більше жартує, ніж говорить щиро. За цим всім він не відчуває глибини.

"Ти хочеш, щоб я побачив тебе справжньою, ти просто сказала це у відеозверненні. Лізо, на жаль, у мене немає для тебе троянди. Дозволь я тебе проведу", – сказав Терен дівчині.

Холостяк відверто зізнався, що спілкуючись із Лізою, у нього виникало все більше запитань і сумнівів, чи готова вона до серйозних стосунків.

"Вона дуже амбітна дівчина і у неї надзвичайно багато планів, але себе я у цих планах не помічав", – додав він.

"У мене просто звалився мій світ. Просто боляче. Коли я з ним йшла, я відчувала таке розчарування. Образливо. Я ніколи ні про що не жалкую. Я дуже вдячна, що я з ним познайомилась. Що ми провели такі круті побачення і спілкування. Але все складається так, як повинно бути, тому я чекаю на свій наступний левел", – прокоментувала Ліза свій вихід із проєкту.

Боротися за серце Олександра Терена залишилось 8 учасниць.

Церемонія троянд у Карпатах

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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