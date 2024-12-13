"Холостяк-13": з ким із учасниць попрощався головний герой реалітішоу Олександр Терен

В ефірі каналу СТБ показали сьомий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-13".

Під час церемонії троянд, яка відбулася у будинку, де мешкають дівчата, головний герой проєкту Олександр "Терен" Будько попрощався з 27-річною продюсеркою освітніх проєктів Аліною.

"Ти з першого погляду підкорила мене своєю впевненістю, красою та розумом. І, хоч я не раз говорив про відчуття, що у тебе начеб-то є якийсь план або стратегія, я відпустив це, бо я просто жив у кожній нашій миті і насолоджувався нашим спільним часом. Але під час перегляду твого останнього відеозвернення склалося враження, ніби – це бутафорія, ніби це декорації навколо, а Аліна – акторка. І не було цього життя без натягнутої усмішки. На жаль, сьогодні у мене немає для тебе троянди. Дозволь я тебе проведу", – сказав Терен і додав, що вона не дає себе розкрити і показати інші сторони, окрім всього прекрасного.

Холостяку було шкода бачити сльози Аліни. Він також зізнався, що не зміг розгадати, якою вона є насправді.

Терен сказав дівчині, що у них було багато моментів, які він буде згадувати з теплом і радістю. Аліна, своєю чергою, побажала йому зробити правильний вибір.

"Дуже боляче, дуже сумно, але я вдячна йому, бо були красиві побачення, красива історія, красиві дотики, поцілунки. Він старався для мене. Моменти, коли ми будували стосунки і дивилися, чи підходимо ми одне для одного. Знаю, що у кожного з нас все буде добре", – прокоментувала Аліна свій вихід із проєкту.

У шоу залишилося троє дівчат – волонтерка Інна, студентка Юстина і езотерикиня Анастасія, які у наступному випуску познайомлять Олександра зі своїми рідними.

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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