Головний "ангел" показу: Адріана Ліма вийшла на подіум Victoria's Secret у найбільших крилах

Адріана Ліма / © Associated Press

Під час показу в Нью-Йорку, який відбувся 15 жовтня, модель була однією з тих відомих красунь, хто знову продефілювала на цьому шоу. Адріана, як і решта дівчат, виходила на подіум у двох вбраннях, але вона була однією з небагатьох, хто одягав крила двічі.

Вперше вчора 44-річна легенда моди продемонструвала напівпрозорий бежевий кетсьют із гламурної шимерної тканини, прикрашений стразами.

Адріана Ліма / © Associated Press

Під цим вбранням модель носила бежеву атласну класичну спідню білизну — бюстгальтер і труси. Також на Адріані були гламурні босоніжки зі стразами, на обличчі візажисти їй зробили ніжний макіяж, а волосся уклали в романтичну зачіску на один бік.

Адріана Ліма / © Associated Press

Крила у моделі були золотими.

Адріана Ліма / © Associated Press

Другий ансамбль був у чорній гамі і являв собою гіпюрове боді зі щільним поролоновим бюстгальтером і трусами-шортами.

Адріана Ліма / © Associated Press

Для ефектності Ліма також одягла високі чорні рукавички і шкіряні ботфорти. У її вухах сяяли масивні сережки, а на спині були величезні крила, зроблені зі сріблястої мішури.

Адріана Ліма / © Associated Press

Ймовірно, це були найбільші крила цього року на шоу.

Адріана Ліма / © Associated Press

Однак це були не найбільші крила в історії бренду. Вважається, що найбільші крила носила Гайді Клум і вони були 3 метри, і стали найбільш культовими з усіх, що з’являлись на подіумі. Створив цей витвір мистецтва Мартін Іскьєрдо.