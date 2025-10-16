ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
2 хв

Головний "ангел" показу: Адріана Ліма вийшла на подіум Victoria's Secret у найбільших крилах

Бразильська супермодель Адріана Ліма бере участь у показах Victoria’s Secret від 1999 року і є тією, хто співпрацює з цим відомим брендом найдовше. За ці роки вона носила найрізноманітніші вбрання на подіумі і крила.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Адріана Ліма

Адріана Ліма / © Associated Press

Під час показу в Нью-Йорку, який відбувся 15 жовтня, модель була однією з тих відомих красунь, хто знову продефілювала на цьому шоу. Адріана, як і решта дівчат, виходила на подіум у двох вбраннях, але вона була однією з небагатьох, хто одягав крила двічі.

Вперше вчора 44-річна легенда моди продемонструвала напівпрозорий бежевий кетсьют із гламурної шимерної тканини, прикрашений стразами.

Адріана Ліма / © Associated Press

Адріана Ліма / © Associated Press

Під цим вбранням модель носила бежеву атласну класичну спідню білизну — бюстгальтер і труси. Також на Адріані були гламурні босоніжки зі стразами, на обличчі візажисти їй зробили ніжний макіяж, а волосся уклали в романтичну зачіску на один бік.

Адріана Ліма / © Associated Press

Адріана Ліма / © Associated Press

Крила у моделі були золотими.

Адріана Ліма / © Associated Press

Адріана Ліма / © Associated Press

Другий ансамбль був у чорній гамі і являв собою гіпюрове боді зі щільним поролоновим бюстгальтером і трусами-шортами.

Адріана Ліма / © Associated Press

Адріана Ліма / © Associated Press

Для ефектності Ліма також одягла високі чорні рукавички і шкіряні ботфорти. У її вухах сяяли масивні сережки, а на спині були величезні крила, зроблені зі сріблястої мішури.

Адріана Ліма / © Associated Press

Адріана Ліма / © Associated Press

Ймовірно, це були найбільші крила цього року на шоу.

Адріана Ліма / © Associated Press

Адріана Ліма / © Associated Press

Однак це були не найбільші крила в історії бренду. Вважається, що найбільші крила носила Гайді Клум і вони були 3 метри, і стали найбільш культовими з усіх, що з’являлись на подіумі. Створив цей витвір мистецтва Мартін Іскьєрдо.

Гайді Клум у найбільших крилах, 2003 рік / © Associated Press

Гайді Клум у найбільших крилах, 2003 рік / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie