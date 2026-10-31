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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
2 хв

Головний герой "Холостяка-15" В’ячеслав Кравцов зізнався, у скільки років втратив цноту

39-річний баскетболіст здивував учасниць інтимним зізнанням.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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В’ячеслав Кравцов

В’ячеслав Кравцов

У третьому випуску 15-го сезону романтичного реалітішоу «Холостяк» його головний герой В’ячеслав Кравцов поділився особистою історією. Під час гри з учасницями він зізнався, у якому віці втратив цноту.

Щоб краще пізнати одне одного, баскетболіст запропонував дівчатам вгадувати незвичні факти. Кожна учасниця та сам В’ячеслав написали на папірцях по одному факту про себе, а потім разом намагалися визначити, кому він належить.

В’ячеслав Кравцов

В’ячеслав Кравцов

На одному з папірців було написано: «Втрата цноти у 21 рік». Дівчата не одразу здогадалися, що це зізнання самого Холостяка.

Пояснюючи цей факт, Кравцов пригадав дівчину з паралельного класу, яка сподобалася йому ще у школі. Вони не зустрічалися, проте він тривалий час сподівався, що колись вони будуть разом.

«У школі мені сподобалась дівчина з паралельного класу. Трошки залип на неї. Я закінчив школу. Так нічого ми і не проговорили. Навіть не зустрічалися. І в цей самий час я поїхав в Київ з Одеси і почав тренуватися. З 15 до 21-го я всіх відшивав і думав, що колись настане нагода і ми зійдемося, будемо жити разом», — розповів В’ячеслав.

Коли учасниці запитали, чи згодом він розлюбив її, Кравцов з усмішкою відповів: «Подорослішав».

Одна з дівчат зауважила, що ця історія характеризує його як дуже вірного чоловіка. В’ячеслав підтримав розмову жартом:

«Так. Навіть дівчині (вірний — прим.ред.), яку я не знаю і не зустрічався», — сказав він з усмішкою.

Нагадаємо, у третьому випуску проєкту «Холостяк» В’ячеслав Кравцов попрощався одразу з трьома учасницями.

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