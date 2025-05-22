Головний модник Канн: шведський актор Александр Скарсгард викликав фурор вбраннями

Александр Скарсгард / © Associated Press

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Зазвичай чоловічі образи залишаються непоміченими на червоних доріжках, оскільки їхні чорні смокінги та краватки-метелик просто губляться на тлі гламурних суконь, декольте та пишних спідниць. Проте шведський актор Александр Скарсгард та його стиліст Гаррі Ламберт вирішили це виправити.

У день прем’єри фільму «Фінікійська схема» Александр з’явився на червоній доріжці у чорному костюмі від Saint Laurent. Це вбрання стало найобговорюванішим образом кінофестивалю, оскільки 48-річний актор поєднав ідеальний двобортний піджак з ґудзиками, білу сорочку, чорну краватку, штани та оригінальні шкіряні ботфорти в стилі чобіт-рибалки. Масивне та грубе взуття робило лук зухвалим.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Потім актор завітав на прем’єру фільму «Орли Республіки». Цього разу його лук кардинально відрізнялася, адже Скарсгард носив світлу сорочку, смугастий сірий піджак і ніжно-рожеву краватку-метелика. Але родзинкою луку стали його сині штани розшиті лелітками.

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Александр Скарсгард / © Getty Images

Третій образ Александра Скарсгарда був не формальним — актор з’явився на фотоколі в білій футболці з принтом і чорних шкіряних штанях від Loewe. Зухвалості луку додавали масивні черевики.

Александр Скарсгард / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press