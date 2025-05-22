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- Шоу-бізнес
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Головний модник Канн: шведський актор Александр Скарсгард викликав фурор вбраннями
Актор та його стиліст показали майстерклас, як запам'ятається публіці та не порушити дрескод.
Зазвичай чоловічі образи залишаються непоміченими на червоних доріжках, оскільки їхні чорні смокінги та краватки-метелик просто губляться на тлі гламурних суконь, декольте та пишних спідниць. Проте шведський актор Александр Скарсгард та його стиліст Гаррі Ламберт вирішили це виправити.
У день прем’єри фільму «Фінікійська схема» Александр з’явився на червоній доріжці у чорному костюмі від Saint Laurent. Це вбрання стало найобговорюванішим образом кінофестивалю, оскільки 48-річний актор поєднав ідеальний двобортний піджак з ґудзиками, білу сорочку, чорну краватку, штани та оригінальні шкіряні ботфорти в стилі чобіт-рибалки. Масивне та грубе взуття робило лук зухвалим.
Потім актор завітав на прем’єру фільму «Орли Республіки». Цього разу його лук кардинально відрізнялася, адже Скарсгард носив світлу сорочку, смугастий сірий піджак і ніжно-рожеву краватку-метелика. Але родзинкою луку стали його сині штани розшиті лелітками.
Третій образ Александра Скарсгарда був не формальним — актор з’явився на фотоколі в білій футболці з принтом і чорних шкіряних штанях від Loewe. Зухвалості луку додавали масивні черевики.