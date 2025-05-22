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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
388
Час на прочитання
1 хв

Головний модник Канн: шведський актор Александр Скарсгард викликав фурор вбраннями

Актор та його стиліст показали майстерклас, як запам'ятається публіці та не порушити дрескод.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Александр Скарсгард

Александр Скарсгард / © Associated Press

Зазвичай чоловічі образи залишаються непоміченими на червоних доріжках, оскільки їхні чорні смокінги та краватки-метелик просто губляться на тлі гламурних суконь, декольте та пишних спідниць. Проте шведський актор Александр Скарсгард та його стиліст Гаррі Ламберт вирішили це виправити.

У день прем’єри фільму «Фінікійська схема» Александр з’явився на червоній доріжці у чорному костюмі від Saint Laurent. Це вбрання стало найобговорюванішим образом кінофестивалю, оскільки 48-річний актор поєднав ідеальний двобортний піджак з ґудзиками, білу сорочку, чорну краватку, штани та оригінальні шкіряні ботфорти в стилі чобіт-рибалки. Масивне та грубе взуття робило лук зухвалим.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард / © Associated Press

Потім актор завітав на прем’єру фільму «Орли Республіки». Цього разу його лук кардинально відрізнялася, адже Скарсгард носив світлу сорочку, смугастий сірий піджак і ніжно-рожеву краватку-метелика. Але родзинкою луку стали його сині штани розшиті лелітками.

Александр Скарсгард / © Getty Images

Александр Скарсгард / © Getty Images

Третій образ Александра Скарсгарда був не формальним — актор з’явився на фотоколі в білій футболці з принтом і чорних шкіряних штанях від Loewe. Зухвалості луку додавали масивні черевики.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард / © Associated Press

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© Associated Press

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Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

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Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

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Гайді Клум_5 / © Associated Press

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Голлі Беррі_7 / © Associated Press

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Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

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Натали Портман_1 / © Associated Press

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Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

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© Associated Press

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