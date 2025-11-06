Горда мама: Джорджина Родрігес показала фото з Кріштіану Роналду-молодшим

Джорджина Родрігес із Кріштіану Роналду-молодшим / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес нещодавно стала нареченою футболіста Кріштіану Роналду, їй він освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом. Вони виховують разом 5 дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Незважаючи на це, Джорджина вважає їх усіма своїми дітьми.

Так, нещодавно Роналду-молодший дебютував за збірну Португалії U-16 і навіть відзначився першим забитим м’ячем. На важливій події була присутня і Джорджина, яка спеціально для цього прилетіла до Туреччини. У своєму Instagram вона показала, як це було.

На футбольному матчі дівчина з’явилася в шкіряній червоній спідниці від Valentino, футболці з номером і прізвищем свого нареченого Роналду, а також у нюдових туфлях-човниках на шпильках.

«Щаслива бути твоєю мамою. Дуже пишаюся своїм дорослим хлопчиком», — написала Родрігес під серією фото із сином.

