Хороші новини: Модель Марта Гант вагітна

Ще одна знаменита красуня незабаром стане мамою.

Серед ексмоделей білизняного бренду Victoria's Secret справжній бейбі-бум, адже зовсім нещодавно про вагітність оголосила Девон Віндзор, а тепер радісною новиною поділилася її колега — 32-річна Марта Гант.

Дівчина опублікувала в Instagram знімок у басейні, на якому сфотографована в чорному бікіні-бандо і демонструє вагітний живіт. Автором знімків є бойфренд Марти фотограф Джейсон Макдональд, з яким вона нещодавно заручилася.

Нагадаємо, що також нещодавно стали мамами Джіджі Хадід, Ельза Госк, Карлі Клосс і Ромі Срейд.

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Марта Гант в фотосеті для Harper's Bazaar Mexico (10 фото)

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