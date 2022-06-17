Хороший смак та відмінна пластика: у мережі обговорюють танцювальні здібності доньки Анджеліни Джолі

Схоже, природа щедро обдарувала доньку Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.
Поки батьки не можуть поділити дітей та виноробню, Шайло наполегливо працює у танцювальній студії Millennium Dance Complex у Лос-Анджелесі. У мережі є вже чимало роликів із танцюючою Шайло.
На останньому з них Шайло танцює справді чудово. На дівчині чорна футболка оверсайз з написом The Beatles, що побічно вказує на її музичні уподобання і говорить про гарний смак, штани та кеди Vans.
Під роликом багато коментарів, в основному компліментарних:
"Подивися на себе, Шайло!!!! Приголомшливий танцюрист!!! Люблю дивитися на твої чудові танцювальні рухи!!! Браво!!!!"
"Вона виглядає дуже природною, ритмічною і її рухи дуже чисті та точні."
"Скільки років вона займається танцями? Так круто!"
"Ти танцюєш супер красиво"
@shilohpitt AHHHHH! She did so good ⚡️⚡️ #shilohjoliepitt #MakeASplash #AmazonVirtualTryOn #shilohpitt
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