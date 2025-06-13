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- Шоу-бізнес
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Горошок, галтер та декольте: Кая Гербер продемонструвала чарівну літню сукню
Минулого четверга зірку помітили дорогою на кінофестиваль Tribeca у Нью-Йорку.
Дочка супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд — модель та акторка Кая Гербер — відвідала кінофестиваль Tribeca у Нью-Йорку. Дівчину заскочили папараці, коли вона вийшла з автомобіля в оточенні охорони.
Кая носила яскраво-червону сукню ідеального фасону для спекотного літнього дня. Вбрання було в принт білий горошок, з декольте, галтером і асиметричним подолом. Образ дівчина доповнила кількома золотими лаконічними прикрасами, чорною сумкою і балетками молочного відтінку. Її образ вийшов кокетливим та трохи у стилі ретро.
Нагадаємо, що також шанувальниця горошку — принцеса Кейт. Британка часто одягає вбрання в цей принт на публічні заходи, доповнюючи їх аксесуарами та красивими зачісками. Декілька образів Кетрін у вбраннях з цим принтом ви можете побачити в нашій добірці нижче.