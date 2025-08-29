Гороскоп кохання на вересень 2025 року / © Credits

У першій декаді місяця розкриваються старі образи, непрожиті почуття, кармічні зв’язки, які потребують завершення. У стосунках можливі розмови, які давно відкладали, або раптові усвідомлення, що так, як раніше, більше не можна. Можливі зустрічі з колишніми, повторення старих сюжетів, відчуття внутрішньої розвилки. Але це також і шанс побачити те, що призводить до повторень, та обрати інший шлях, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

14 вересня — серединна точка між затемненнями, і все, що сказано або зроблено цього дня, може стати поворотним.

Від 15 вересня психологічний клімат гармонізується. Поступово настає відносний спокій, досягається баланс між дією і почуттями, з’являється можливість домовитися, відчути підтримку, виявити себе у стосунках. Це сприятливий період для зміцнення наявних взаємин, глибоких розмов і переосмислення своїх бажань.

18–21 вересня — це дні, коли виникає безліч викривлень у різних життєвих галузях, посилити сумніви, затуманити мислення. У стосунках — ризик непорозумінь, невротичних проєкцій, фантазій. Не ухвалюйте рішень — краще спостерігайте, відчувайте, налаштовуйтеся.

19 вересня Венера входить у знак Діви о 15:39 (gmt+3). Транзит заземлює, тому люди прагнуть вибудовувати взаємовигідні, корисні зв’язки. Почуття проходять через фільтр розуму, а стосунки — через призму реальності.

Венера в Діві вважається в астрологічному падінні, але це не робить її слабкою — вона просто змінює мову кохання. Замість пристрасті — турбота. Замість поривів — увага до деталей. Замість ідеалізації — бажання бути корисним. У партнерстві важливими стають повага до кордонів, підтримка в побуті, спільні цілі. У нових знайомствах — прагнення ладу, зрозумілості, того, щоб «усе було по-справжньому». У вже наявних зв’язках — бажання навести лад, обговорити, поліпшити, зцілити.

Кохання під час транзиту Венери в Діві виражається через турботу, допомогу, увагу до дрібниць. Замість гучних зізнань — чашка чаю в потрібний момент. Замість бурі емоцій — повага і тиха присутність поруч. У цей період сприятливим є обговорення побутових тем, фінансів, розпорядку дня.

Транзит Венери по Діві перебуває під управлінням Меркурія, тому особливо важливий на тлі великого повітряного тригона (Меркурій-Плутон-Уран). Це день інтелектуального прозріння. Добре говорити, писати, обговорювати, особливо якщо раніше було складно висловити почуття. Можливі несподівані зустрічі, знахідки, листування, які все розставлять на місця.

21 вересня Сонячне затемнення в Діві на перший план виведе практичний підхід. Замість романтичного проведення часу виявляється бажання будувати стосунки на нових засадах: без жертовності, без контролю, без ілюзій. Добре завершувати старі зв’язки, відпускати те, що більше не приносить задоволення. Але намагайтеся ставити крапки спокійно, без критики і претензій.

22 вересня Марс входить у Скорпіон на 1,5 місяця, сприяючи посиленню тяжіння між людьми, але також з’являються ревнощі і боротьба за владу у стосунках. Енергетичне тло стає глибшим, інтенсивнішим.

22 вересня о 21:20 (gmt+3) Сонце входить у знак Терези і настає осіннє рівнодення. Це момент балансу. У стосунках — шанс налаштувати рівновагу, почути одне одного, вийти з крайнощів. Але цього року Сонце в опозиції до ретро-Нептуна, що привносить плутанину у стосунки, схильність до ідеалізації партнера. Не поспішайте, слухайте, відчувайте.

23 і 24 вересня — Сонце в тригоні з ретро-Ураном і Плутоном. Місяць завершується осяянням. У стосунках можливі несподівані прозріння, які підштовхнуть до рішень, які ви давно відкладали. Це час, коли можна побачити майбутнє, відчути напрям, зробити крок у нову реальність — разом або окремо.

Овен

Місяць вимагає зібраності та внутрішньої дисципліни. Можливі зміни в пріоритетах і оточенні.

Телець

З’являється відчуття контролю і стабільності. Гарний час для зміцнення особистих позицій.

Близнята

Багато завдань і ментального напруження. Важливо не втрачати фокус на головному і якомога більше розмовляти з коханою людиною.

Рак

Емоційне тло посилюється, але приносить важливі усвідомлення. Можливі глибокі розмови.

Лев

Увага переключається на практичні цілі. У стосунках — прагнення до зрозумілості та ладу.

Діва

Місяць активний, насичений, із відчуттям потоку. Багато можливостей проявити себе.

Терези

Період внутрішнього налаштування і переоцінки. Важливо зберегти рівновагу між собою та іншими.

Скорпіон

Енергія стає інтенсивною, з’являється бажання діяти. Добре йдуть процеси трансформації.

Стрілець

Місяць може відчуватися як перевантаження, але з потенціалом зростання. Важливо не розпорошуватися.

Козоріг

З’являється відчуття стійкості та зрозумілості. Гарний час для структурних рішень.

Водолій

Місяць приносить несподівані ідеї та осяяння. Можливі важливі розмови та інтелектуальні прориви.

Риби

Період вимагає внутрішньої чесності та зрілості. Багато емоційних процесів і переосмислення.