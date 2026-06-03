ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

Господарство розширюється: Девід Бекхем придбав новий вид курей — який вони мають вигляд

Відомий спортсмен похизувався своїми успіхами в розведенні курей.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

50-річний Девід Бекхем останніми роками всерйоз захопився заміським життям і дедалі більше часу присвячує своєму господарству в мальовничому регіоні Котсуолдс. Екс-спортсмен із задоволенням займається садівництвом і городництвом, самостійно доглядаючи грядки та вирощуючи різні овочі.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Крім того, Бекхем розводить курей, стежить за садом і навіть опанував бджільництво. Своїми досягненнями і врожаєм він регулярно ділиться з підписниками в соцмережах, публікуючи кадри з ділянки і розповідаючи про роботу на землі.

Так, у своєму Instagram він показав, скільки яєць знесли його кури.

Кури Девіда Бекхема знесли яйця / © Instagram Девіда Бекхема

Кури Девіда Бекхема знесли яйця / © Instagram Девіда Бекхема

А також курчат нового виду курей — Moorhens (камишниці, або водяні кури). Це чорні птахи з червоним дзьобом.

Нові птахи в курнику Девіді Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Нові птахи в курнику Девіді Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Цих птахів у штучних умовах не розводять як сільськогосподарського або домашнього птаха, проте їх утримують у декоративних цілях, а в природі вони слугують об’єктом спортивного або промислового полювання.

«Нові члени сім’ї», — написав Девід під фото.

Нагадаємо, на честь свого 51-річчя Девід отримав дуже оригінальний подарунок від сім’ї — йому подарували 6 нових породистих курей. На знімках із ними він мав дуже щасливий вигляд.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie