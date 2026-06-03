Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

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50-річний Девід Бекхем останніми роками всерйоз захопився заміським життям і дедалі більше часу присвячує своєму господарству в мальовничому регіоні Котсуолдс. Екс-спортсмен із задоволенням займається садівництвом і городництвом, самостійно доглядаючи грядки та вирощуючи різні овочі.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Крім того, Бекхем розводить курей, стежить за садом і навіть опанував бджільництво. Своїми досягненнями і врожаєм він регулярно ділиться з підписниками в соцмережах, публікуючи кадри з ділянки і розповідаючи про роботу на землі.

Так, у своєму Instagram він показав, скільки яєць знесли його кури.

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Кури Девіда Бекхема знесли яйця / © Instagram Девіда Бекхема

А також курчат нового виду курей — Moorhens (камишниці, або водяні кури). Це чорні птахи з червоним дзьобом.

Нові птахи в курнику Девіді Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Цих птахів у штучних умовах не розводять як сільськогосподарського або домашнього птаха, проте їх утримують у декоративних цілях, а в природі вони слугують об’єктом спортивного або промислового полювання.

«Нові члени сім’ї», — написав Девід під фото.

Нагадаємо, на честь свого 51-річчя Девід отримав дуже оригінальний подарунок від сім’ї — йому подарували 6 нових породистих курей. На знімках із ними він мав дуже щасливий вигляд.

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