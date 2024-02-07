Хотіла бути як скандальна герцогиня: вагітна модель Софія Річчі повторила образ Меган Маркл

Вбрання привертало увагу простотою і тим, що в подібному п'ять років тому сяяла інша зірка.
Нещодавно 25-річна американська модель Софія Річі, дочка співака Лайонела Річі, оголосила про свою вагітність. Вона стане мамою вперше, батько дитини – її чоловік, музичний продюсер Елліот Грейндж.
Під час 66-ї церемонії вручення музичних нагород "Греммі" Софія з'явилася на червоній доріжці. Живіт у майбутньої мами вже помітний, тому вона одягла зручну вільну сукню від бренду Saint Laurent.
Це однотонна чорна сукня до підлоги, у неї не було декольте, а ось рукави виконані у вигляді накидки. Образ Софія доповнила діамантами, червоним манікюром та дуже лаконічним макіяжем.
Зачіску вона зробила свою улюблену — зібрала волосся в тугий пучок із проділом.
Проте вбрання Софії дуже нагадало образ часів вагітності ще однієї відомої особи — Меган, герцогині Сассекської, дружини британського принца Гаррі. Під час першої вагітності пара вирушила до триденного туру у Марокко, де відвідала прийом, влаштований послом Великої Британії.
Для заходу Меган одягла вільну бежеву сукню від Dior, яка теж була однотонною і мала рукави-накидки, проте з обробленням бісером.
Відрізнялася сукня плісуванням на грудях. А схожими були навіть зачіски двох жінок.
Також на церемонії "Греммі" в вбранні-копії блискучала і співачка Тейлор Свіфт. Зірка була у сукні, яка дуже нагадувала вбрання Кейт Міддлтон — принцеси Уельської.
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