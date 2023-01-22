"Хотіла отримати квіти, хоч раз": переможниця "Холостяка-12" назвала справжню причину розриву з Алексом Топольським

В ефірі постшоу "Життя після проєкту" стало відомо про подальшу долю стосунків головного героя Алекса Топольського і його обраниці Катерини Лозовицької. Пара зізналася, що їхня історія кохання тривала після проєкту недовго і нині вони не разом.

Під час постшоу причиною їхнього розриву Катя назвала різні погляди на стосунки. А сьогодні дівчина опублікувала в Instagram допис, у якому назвала справжню причину, чому вони розійшлися.

Лозовицька зазначила, що Топольский не був готовий до серйозних стосунків, адже він не знає, що насправді хоче від життя і, яку саме він хоче бачити біля себе жінку. За її словами, Алекс постійно хотів чути на свою адресу компліменти, приємні слова, отримувати подарунки і бачити, що для нього щось роблять.

"Тут не буде самоствердження за рахунок інших та зловтішання, тому що в мене з самооцінкою все ок. А тепер по суті…

По-перше, кожен чоловік, аби побудувати стосунки зі зрілою жінкою, повинен сам стати зрілим. По-друге, знати, хто він, що йому потрібно від життя та від партнера, які цінності має і які шукає в жінці.

В наших стосунках з Алексом, на жаль, залицянь вимагав до себе він. Похвали, подарунків, вчинків, слів захоплення… В моєму розумінні – це має місце бути тоді, коли чоловік щось для цього зробив, а не просто народився", - розповіла Катерина.

Катерина Лозовицька і Алекс Топольський/Instagram

Лозовицька зізналася, що у їхніх стосунках їй не вистачало від Топольського підтримки, турботи, взаємопорозуміння, знаків уваги, романтики, спільних подорожей та емоцій. Чоловік навіть жодного разу їй не подарував квіти.

"Я хотіла мати надійне плече поруч, щоб мене цінували, чули і розуміли. Хотіла, щоб про мене піклувались, коли захворіла. Хотіла отримати квіти, хоч раз. Хотіла більше часу разом. Хотіла нових спільних емоцій. Хотіла разом кудись поїхати, а не отримувати відмову на дві мої пропозиції. Хотіла, щоб цікавився моїм життям і елементарно пам’ятав, в якому місті на зйомках я знаходжусь.

Хотіла романтики і пристрасті. Але певно, що таке для Алекса можливе лише під прицілом камер.

В якийсь момент я взагалі не зрозуміла, що це за людина поруч і що їй від мене потрібно? Де той Алекс з проєкту? Де ж той принц? Де всі цінності? Хто це і чому ми взагалі разом? З цими думками, після його ЧЕРГОВОГО (не ділом, а словом) запрошення з ним на Балі, я сказала, що нам треба поговорити", - написала Лозовицька.

Алекс Топольський і Катерина Лозовицька/Instagram

У дописі модель також згадала і про свою суперницю у фіналі – Олександру Мудру. Вона зазначила, якщо Алекс і жалкував про те, що не обрав її, то цим він показав неповагу до себе.

"Думав він про Мудру чи не думав – суті не змінює. Ми не у підлітковому віці. Він дорослий чоловік, який зробив свій вибір. Який на всю країну сказав, що в його серці відгукнулось моє ім’я. Який розумів, що саме зі мною йде у щось більш серйозне та доросле. Тож, не поважати свій вибір – не поважати себе", - сказала Катерина.

Вона також порадила своїм підписницям себе цінувати і бути з тим чоловіком, який про свою жінку дбає та цінує.

"Нехай банально, але хочу наголосити, дівчата, що весь світ не крутиться навколо чоловіка. Я дотримуюсь класичних цінностей сім’ї, де чоловік оберігає жінку, цінує та піклується. Такому чоловіку я готова віддати усе своє тепло і любов.

Коли у чоловіка правильне розуміння сім’ї, то нічого не потрібно пояснювати. І ніколи не можна погоджуватись з "хай, аби було", яким би чоловік привабливим не був. Жінки – про енергію, сексуальність, мотивацію, чоловік – про вчинки.

Але, у будь-якому разі, я вдячна Алексу за цю історію та за цей досвід. Розійшлись у нормальних стосунках із розумінням, що ми не створені один для одного. Ну це поки він не прочитав цей пост", - продовжила Лозовицька.

Катерина Лозовицька і Алекс Топольський/Instagram

Наостанок Катя сказала, що ні про що не шкодує. Вона впевнена, що Топольский знайде дівчину, з якою у них співпадуть погляди на стосунки. А вона, своєю чергою, обов'язково буде щасливою.

Нагадаємо, учасниця 12-го сезону проєкту "Холостяк" - акторка Вікторія Варлей зізналася, що вийшла заміж і показала свого обранця.

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