Хотіла побачитися з Джонні, але не вийшло: суддя винесла вердикт не на користь Ембер Герд

У Ембер Герд не вийшло затягти до суду свого колишнього чоловіка. Суддя відхилив прохання адвокатів Герд про скасування вердикту у справі про дифамацію проти Джонні Деппа та перегляд справи.

Раніше цього місяця команда юристів Ембер Герд подала клопотання на підставі, що вердикт про те, що акторка обмовила 59-річного Деппа, не був підтверджений доказами. Також юристи Ембер стверджували, що один із присяжних не був належним чином перевірений та сумніваються, що він мав бути допущений до складу присяжних.

Джонні Депп та Ембер Герд / Фото: Getty Images

Адвокати Деппа висловили протест і закликали суддю Вірджинії залишити в силі його рішення про наклеп та суму виплат у розмірі 10 мільйонів доларів, які має зробити Герд.

Як пише Mirror, у судових документах суддя Пенні Азкарат, яка спостерігала за гучним судовим процесом, відхилила всі запити юридичної команди пані Герд.

Деппу було присуджено компенсацію у розмірі 10 мільйонів доларів (8 мільйонів фунтів стерлінгів) і ще 5 мільйонів доларів (4 мільйони фунтів стерлінгів) як штрафні санкції в червні після шеститижневої гучної справи про наклеп, який транслювався по телебаченню у Вірджинії.

Камілла Васкес та Джонні Депп / Фото: Getty Images

Суддя Пенні Азкарат ухвалила, що у присяжних немає "жодних доказів шахрайства чи правопорушень" і що вердикт присяжних залишається чинним. Вона також зазначила, що обидві сторони допитали та ухвалили всіх присяжних на початку судового процесу.

Ембер Герд та Джонні Депп / Фото: Associated Press

Читайте також: