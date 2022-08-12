Хотіла залишитись непоміченою: Леді Гагу сфотографували у Нью-Йорку, коли вона йшла провідати свого друга

Образ знаменитості дуже відрізнявся від того, в чому ми звикли її бачити.

Співачка та акторка Леді Гага потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку на Мангеттені, коли прямувала до свого друга Тоні Беннета — культового американського виконавця та друга співачки. Нещодавно Тоні виповнилося 96 років і, мабуть, із цього приводу Гага вирішила його провідати.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Образ співачка обрала лаконічний, оскільки поєднала чорний плащ від Agogic, джинси, кепку, а також черевики від Celine із колекції осінь-зима 2022 та сонцезахисні окуляри прямокутної форми від Kreuzbergkinder Melissa.

Такий простий і зовсім не епатажний лук Гаги натякав на те, що вона хотіла залишитися інкогніто, але все ж її помітили. У Нью-Йорку знаменитість з'явилася перед своїм концертом Chromatica Ball – це її новий тур, щоб підтримати шостий альбом Chromatica.

Ось на сцені, в межах туру, Гага з'являється у дуже сміливих та епатажних образах.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Леді Гага / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Гага зніметься разом із Гоакіном Феніксом у продовженні "Джокера", де зіграє Гарлі Квінн. За чутками за цю роль, зірка отримає десять мільйонів доларів, а ось прем'єра фільму запланована на 2024 рік.

Читайте також: