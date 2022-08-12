Хотіла залишитись непоміченою: Леді Гагу сфотографували у Нью-Йорку, коли вона йшла провідати свого друга

Образ знаменитості дуже відрізнявся від того, в чому ми звикли її бачити.
Співачка та акторка Леді Гага потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку на Мангеттені, коли прямувала до свого друга Тоні Беннета — культового американського виконавця та друга співачки. Нещодавно Тоні виповнилося 96 років і, мабуть, із цього приводу Гага вирішила його провідати.
Образ співачка обрала лаконічний, оскільки поєднала чорний плащ від Agogic, джинси, кепку, а також черевики від Celine із колекції осінь-зима 2022 та сонцезахисні окуляри прямокутної форми від Kreuzbergkinder Melissa.
Такий простий і зовсім не епатажний лук Гаги натякав на те, що вона хотіла залишитися інкогніто, але все ж її помітили. У Нью-Йорку знаменитість з'явилася перед своїм концертом Chromatica Ball – це її новий тур, щоб підтримати шостий альбом Chromatica.
Ось на сцені, в межах туру, Гага з'являється у дуже сміливих та епатажних образах.
Також нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Гага зніметься разом із Гоакіном Феніксом у продовженні "Джокера", де зіграє Гарлі Квінн. За чутками за цю роль, зірка отримає десять мільйонів доларів, а ось прем'єра фільму запланована на 2024 рік.
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