Хотів здаватися вище: шанувальники помітили кумедний момент на різдвяному фото Бекхемів

Сім'я поділилася із шанувальниками гарною світлиною.

Вікторія Бекхем поділилася у день Різдва з шанувальниками милим сімейним фото, на якому були зафіксовані її четверо дітей та чоловік Девід. Вони позували навпроти розкішної ялинки у святковому вбранні, але, попри на неймовірний образ Вікторії та її підрослих дітей, вся увага дісталася Девідові.

Сім'я Бекхемів / Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем

Річ у тім, що знаменитий футболіст, щоб не здаватися нижчим дорослих синів, став навшпиньки і це, звичайно ж, помітили шанувальники: "Приголомшлива картинка, особливо містер Бекхем навшпиньки", "Девід навшпиньки", "Почекай, Девід навшпиньки!!???".

Instagram Вікторії Бекхем

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