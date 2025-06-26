Готуються до весілля: папараці заскочили Джеффа Безоса і Лорен Санчес у Венеції

Джефф Безос і Лорен Санчес / © Getty Images

Папараці заскочили американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і його кохану Лорен Санчес у Венеції. Пара вийшла з готелю і збиралася сісти до човна, щоб відправитися на вечірню прогулянку.

Джефф був одягнений у чорний костюм і білу футболку. На обличчі у нього були сонцезахисні окуляри. А Лорен мала чудовий вигляд в асиметричній чорній сукні, розшитій смужками зі срібних паєток. Свій аутфіт жінка доповнила гарною зачіскою з локнами, макіяжем із довгими накладними віями, масивними діамантовими сережками і обручкою з величезним діамантом.

Лорен Санчес і Джефф Безос у Венеції / © Getty Images

Що відомо про весілля

Майбутні наречені поселилися у п’ятизірковому готелі Aman на Гранд-каналі. У ньому відбудеться прийом із напоями запрошених гостей на весілля. Відомо, що плейлист пари складається з романтичних пісень, таких як «I’m Feeling Good» Ніни Сімон, «More Than A Woman» гурту Bee Gees, «Brown Eyed Girl» Вана Моррісона і «Lovely Day» Білла Візерса, повідомляє Daily Mail.

На триденне весілля Безос і Санчес запросили понад 200 гостей. Свято розпочнеться з неформального вітального вечора у монастирській зоні поруч із церквою Мадонна дель’Орто 26 червня, пише People.

Пара укладе шлюб у п’ятницю, 27 червня, на острові Сан-Джорджо-Маджоре неподалік Венеції. Там виступить син Андреа Бочеллі — Маттео Бочеллі.

А в суботу, 28 червня, святкування завершиться вечерею для гостей у Венеційському арсеналі.

Весілля оцінюється від 10 до 30 мільйонів євро. Серед відомих гостей — Іванка Трамп, Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі, Мік Джаггер, Кеті Перрі та інші.

Організація весілля Безоса і Санчес призвело до масових протестів. Учасники активістських груп протестують проти проведення весілля, адже вони вважають це ознакою зростання нерівності між бідними та багатими і неповагою до мешканців Венеції. Вони стверджують, що місто ЮНЕСКО не є майданчиком для мільярдерів.

У вівторок, 24 червня, пара змінила свої плани щодо грандіозного весілля, частково через те, що активісти погрожували заповнити канали надувними крокодилами, щоб заблокувати гостей.

Спочатку головна вечірка мала відбутися у будівлі XVI століття Scuola Grande della Misericordia у центрі міста, але потім її перенесли до Венеційського арсеналу — історичної верфі, оточеної фортечними стінами, через які протестувальникам важче проникнути.

За даними Page Six, Джефф і Лорен пожертвували великі суми грошей різним благодійним організаціям в італійському місті, щоб заспокоїти гнів його мешканців. Крім того, пара попросила своїх гостей замість подарунків зробити пожертви на підтримку культурних та екологічних ініціатив Венеції.