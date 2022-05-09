Хрещениця Путіна вбралася в гігантську георгіївську стрічку і згадала про "справжніх нацистів"

Схоже, Ксенія Собчак, яка ніяк не може визначитися вона із розумними вона чи з гарними, через відсутність у неї розуму та краси, все ж таки обрала табір.

Хрещениця Путіна примудряється вже не перший рік вдавати з себе, лібералку, а то й "борчиню з режимом", але при цьому майстерно проштовхує потрібні кремлівським ляльководом меседжі.

Ось і сьогодні у своєму Instagram вона розмістила фото, на якому має вигляд гігантського колорадського жук а в сукні з принтом георгіївськї стрічки, а в руках тримає сумку, на якій зображені руки, складені буквою "V", яка разом з буквою "Z" є символом широкомасштабного вторгнення Росії до України. Тоді як георгіївська стрічка є символом війни, розв'язаної Росією, вже вісім років.

Текст, що супроводжує фото, містить досить грубі маніпуляції: "Сьогодні велике свято всіх тих, хто захищав нашу Батьківщину від справжніх нацистів."

Ксенія Собчак

"Я боюся сьогодні заглядати в інтернет, тому що нестерпно буде, якщо хтось дозволить собі згадувати подвиг героїв Великої Вітчизняної війни забезпечивши спогади помилковими паралелями. Прапор Перемоги на даху Рейхстагу встановили в 45-му троє: російський Єгоров, грузин Кантарія "Ось про що варто пам'ятати в річницю великої Перемоги у великій війні." — пише пропагандистка.

Ми не забудемо, Ксенія, можеш не сумніватися.

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