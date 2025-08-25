ТСН у соціальних мережах

Грецькі канікули: шотландська радіоведуча у леопардовому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Дженні Фалкнер відпочиває на Середземному морі.

Дженні Фалконер

Шотландська радіоведуча Дженні Фалконер насолоджується відпусткою на грецькому острові Крит. Звідти знаменитість опублікувала в Instagram пляжне фото.

Жінка позувала у купальнику з найтрендовішим принтом цього літа – леопардовим.

Дженні Фалконер

Джен похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою. Пляжний лук Фалконер завершила чорними сонцезахисними окулярами і червоним манікюром.

Нагадаємо, британська радіоведуча Ешлі Робертс у блакитній мінісукні з галтером-стійкою, американською проймою і невеликим розрізом сходила на роботу.

