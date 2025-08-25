- Дата публікації
Грецькі канікули: шотландська радіоведуча у леопардовому купальнику похизувалася стрункою фігурою
Дженні Фалкнер відпочиває на Середземному морі.
Шотландська радіоведуча Дженні Фалконер насолоджується відпусткою на грецькому острові Крит. Звідти знаменитість опублікувала в Instagram пляжне фото.
Жінка позувала у купальнику з найтрендовішим принтом цього літа – леопардовим.
Джен похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою. Пляжний лук Фалконер завершила чорними сонцезахисними окулярами і червоним манікюром.
