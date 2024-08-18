Хто б міг подумати: як Блейк Лайвлі повторно одягла сукню зі знімань під час вагітності

У акторки чудовий смак, а також, як виявилося, вона дуже ощадлива.

Блейк Лайвлі — мати чотирьох дітей, а також власниця чудового смаку та величезного гардеробу. Та попри можливість купити все, що забажає, акторка продовжує носити повторно багато вбрань зі своєї шафи.

До улюблених дизайнерських речей Блейк потрапила сукня від бренду Missoni. Це незвичайне блискуче вбрання з асиметричним подолом, двома бретельками та імітацією маки під низом.

Вперше цю сукню Лайвлі одягла 2011 року на програму Tonight Show із Джеєм Лено, яка тоді знімалася у Каліфорнії. Вбрання акторка доповнила взуттям на високій платформі та підборах лаймового кольору, а також безліччю браслетів на руці.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Але, як виявилося, сукню акторка багато років берегла і продовжувала носити. 2022 року, під час вагітності, Блейк знову одягла це вбрання, коли відпочивала з родиною. Фотографією у сукні вона поділилася у Instagram.

Блейк Лайвлі / Фото: Інстаграм Блейк Лайвлі

Через багато років зірка зовсім не змінилася.

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