Хто такий Догпул: розкриваємо справжнє ім'я та породу "найпотворнішого пса Британії"

22 липня відбулася світова прем'єра фільму "Дедпул і Росомаха" і ті, хто вже встиг подивитися цю чорну супергеройську комедію, напевно, не змогли встояти перед новим персонажем всесвіту — незвичайним псом на ім'я Догпул.

Догпул / Фото: Associated Press

Дія третьої частини фільму відбувається у мультивсесвіті, тому пес — одна з альтернативних версій головного героя. Однак ще до виходу фільму в прокат цей незвичайний малюк, а точніше, крихітка, стала справжньою зіркою.

Собаку в реальному житті звуть Пеггі і вона просто підкорила серця творців фільму та Раяна Рейнольдса. У неї така зовнішність, оскільки вона є поміссю мопса та китайської чубатої. Хазяйку Пеггі звуть Голлі Міддлтон і вона взяла її до своєї родини наприкінці 2018 року. На той момент собаці було шість місяців, і вона була найменшою з випадкового виводка. Голлі назвала її на честь своєї прабабусі.

Догпул / Фото: Associated Press

Для фільму Пеггі тренував Жюль Тоттман, дресирувальник тварин для фільмів, але вона не мала жодної попередньої підготовки. Пеггі навчилася стрибати в обійми Раяна Рейнольдса і злизувати сир з акторів. За словами Рейнольдса, Пеггі пройшла більше тренувань для фільму, ніж його колега Г'ю Джекман

Догпул / Фото: Associated Press

"Причина, через яку я був її затятим прихильником, полягала в тому, що вона відчувалася як тваринне втілення Вейда Вілсона (справжнє ім'я Дедпула — ред.)", — сказав Рейнольдс.

У Пеггі є сторінка в Instagram, де зараз вже близько 500 тисяч підписників, а до знімань у фільмі вона отримала звання "Найпотворнішого пса Великої Британії". Нижче ми зібрали кілька кумедних фотографій з її сторінки.

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